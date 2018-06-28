Как определить реальный пробег на фотоаппарате Canon?

Как Вы уже догадались, в этой статье будет описано, как узнать и проверить реальный пробег затвора на фотоаппаратах Canon. Перед статьей небольшая предыстория. А все началось с того, что я захотел обновить свой старый фотоаппарат Canon 550D на что-то новое и более интересное. Конечно, хотелось приобрести что-то из серии Canon 5D Mark 3 или Mark 4, но посмотрев на цены новых фотоаппаратов, я быстро отказался от этой затеи, так как мне не хватало даже на бывший в употреблении аппарат такого класса. Поэтому решил смотреть бюджетные модели, но с хорошим объективом.

При покупки б/у фотоаппарата обязательно проверяйте его состояние и пробег!

Такой аппарат быстро нашелся на Юле (для тех, кто не в курсе, юла — это сервис бесплатных объявлений по купле — продаже товаров, а также оказанию услуг, некий аналог авито). Выбор пал на объявление о продаже Canon 60D с объективом EF 24-105 1:4 L IS USM стоимостью CENSORED руб. Помимо фотоаппарата и объектива, в комплекте шли 2 аккумулятора, карта памяти на 32 gb, батерейный блок,сумка, зарядное устройство и все провода, а также коробка. На фотографиях было видно, что внешне фотоаппарат в очень хорошем состоянии,но как мы знаем, можно так сфотографировать, что проблемные места замаскировать или скрыть, именно поэтому я договорился о встрече с продавцом и назначил встречу на вечер, чтобы проверить свои сомнения.

Встретившись и осмотрев фотоаппарат, я не обнаружил на нем ни сколов ни потертостей. Отсутствовали даже царапины на кольце с объективом, горячем «башмаке» и на креплении фотоаппарата к штативу. То есть аппарат выглядел как новый! Безусловно, меня это насторожило. Поинтересовавшись у продавца, что именно он снимал и какой приблизительный пробег фотоаппарата, я получил следующий ответ: снимали в основном на отдыхе и в новый год, пробег около 5000 фотографий. В общем, решил взять. Однако, пока я ехал домой меня прям извел вопрос, а не наврал ли продавец и какой реальный пробег у только что приобретенного б/у фотоаппарата canon 60D? Как только приехал домой, решил это проверить. Однако, если вы решили покупать фотоаппарат, лучше заранее поставить специальный софт на ноутбук и уже вместе с ним ехать на проверку.

Как можно узнать пробег фотоаппарата Canon?

Проверять пробег фотоаппарата Canon можно разными способами, но я приведу в пример самый простой: с помощью программы Canon EOS Digital info. С помощью этого метода Вы буквально за 10 минут определите пробег вашего фотоаппарата при условии, что у вас под рукой находится компьютер с интернетом, заряженный фотоаппарат, а также кабель для подсоединения фотоаппарата к компьютеру. Опять же этот способ подходит только для фотоаппаратов фирмы Cannon, если Вы хотите узнать пробег затвора других производителей, например, Nikon или Sony, то потребуются другие программы, Canon EOS Digital info для этого не подойдет!

Опять же, программа поддерживает не все модели фотоаппаратов Canon.

Список поддерживаемых моделей фотоаппаратов для программы Canon EOS Digital info следующий:

Поддерживаемые модели фотоаппаратов Canon Модели EOS 40D; DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2; DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F; 50D; 5D Mark II; Kiss X3/EOS REBEL T1i / 500D; 7D; 1D Mark IV; Kiss X4/EOS REBEL T2i / 550D; 60D; Kiss X5/ REBEL T3i / 600D; EOS Kiss X50/ REBEL T3 / 1100D; 5D Mark III; 1D X; Kiss X6i/ 650D/ REBEL T4i M; 6D; Kiss X7i/EOS 700D / REBEL T5i; Kiss X7/100D/ REBEL SL1; 70D; EOS M2; Kiss X70/ 1200D/ REBEL T5/ Hi; EOS 7D Mark II.

Если вашей модели нет в списке, не расстраивайтесь, а просто попробуйте подключить фотоаппарат и проверить, возможно программа сможет определить пробег и на вашей модели фотоаппарата canon. Если не получается, то нужно искать другой метод или другую программу, а может быть и более новую версию.

Итак, мы подошли к самому интересному в данной статье, непосредственно к тому, как определить пробег на фотоаппарате Canon?

Для того чтобы определить пробег делаем следующее:

1. Качаем специальную программу Canon EOS Digital info и распаковываем архив на наш компьютер. Программу можно скачать прямо с моего сайта вот здесь CanonEosDigitalInfo_v1.4_SDK_v2.14 . Программа работает на компьютерах с операционной системой Windows, а также распространяется совершенно бесплатно, именно поэтому выкладываю на своем сайте. Однако, так как программа не моя, то я ссылаюсь на автора и сообщаю Вам что программа была написана и разработана Mourad MKHAKH.

2. Подключаем фотоаппарат марки Canon к компьютеру кабелем, который шел в комплекте с вашей зеркалкой и включаем фотоаппарат. Ждем, пока установятся драйвера и фотоаппарат увидится как съемное устройство, на которое можно зайти и найти наши фотографии.

3. Запускаем программу Canon EOS Digital info и жмем кнопку Connect, после чего лицезрим следующие данные которые позволяет узнать программа, а именно:

— модель камеры;

— версию прошивки фотоаппарата / firmware version;

— пробег фотоаппарата или затвора / shutter counter;

— серийный номер камеры / serial number;

— установленный объектив / lens name;

— системная дата / system date.

— уровень заряженной батареи / battery level.

Результаты полученные Canon EOS Digital info.

Проделав данные манипуляции с камерой Canon 60D, я узнал что у камеры пробег не 5000 фотографий, как утверждал продавец, а 10465 фотографий, то есть в 2 раза больше. Конечно я немного расстроился, но в принципе пробеги 5000 и 10000 не такие большие, и продавец на вряд ли сидел и считал сколько фотографий он сделал, ему показалось что в районе 5000 шт. Поэтому я не считаю, что продавец меня как то обманул, вот если бы пробег был 15000- 20000 фотографий, а он сказал что 5000 тогда да — обманул.

На скриншоте ниже можно увидеть все выше перечисленные данные по фотоаппарату Canon 60D.

Также если кто внимательно читал, то у меня была своя зеркалка Canon 550D, на которой я также хотел проверить пробег, ведь если бы у меня спросили сколько я сделал на ней фотографий, то я бы сказал что не знаю. Могу сказать примерно, как мне казалось, пробег был больше 10000 фотографий. Каково же было мое удивление, когда увидел пробег меньше 10000 снимков! Пробег составлял 9989 снимков. Ниже прилагаю скриншот проверки. Безусловно, я очень рад небольшому пробегу.

В общем, на этом все, надеюсь это статья оказалась полезной и теперь Вам не составит особого труда проверить пробег фотоаппарата Canon. А для тех кто не любит читать, выкладываю ролик на ютубе.